Seoul Semiconductor Co., Ltd. einer der weltweit führenden Innovatoren im Bereich LED-Produkte und -Technologie, hat bekannt gegeben, dass Fiberli, Anbieter von Beleuchtungslösungen mit Sitz in der Türkei und größter Agrarexporteur der Welt, die Vollspektrum-LEDs der SunLike-Serie für die LED-Beleuchtung im Gartenbau einsetzt. Seoul Semiconductor's SunLike...

Den vollständigen Artikel lesen ...