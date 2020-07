Analysten und Anleger blicken gespannt auf das Gipfeltreffen der europäischen Staats- und Regierungschefs.Frankfurt - Der Euro hat am Montag leicht zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1440 US-Dollar und damit etwas mehr als im asiatischen Handel. Der Euro liegt weiter in der Nähe seines höchsten Stands seit März. Gegenüber dem Franken ist der Euro ebenfalls vorgerückt. Er wird derzeit zu 1,0754 gehandelt, nach 1,0731 am Freitagabend. Der US-Dollar hat sich auf 0,9389 von 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...