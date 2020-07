Die australische Lithium-Aktie Orocobre ISIN: AU000000ORE0 hat seit März rund 70 Prozent zugelegt. Das Hoch war am 05. Juni mit einem Kurs von 1,7495 Euro. Die volatile Aktie hat dann bei 1,31 Euro aufgesetzt und konnte danach wieder einen entscheidenden Schritt nach oben machen. Der Kursanstieg in den letzten Monaten war enorm und es stellt sich die Frage, ob das mit Orocobre auch so weitergehen kann. Es sieht aber derzeit so aus, als ob die 200-Tage-Linie ...

