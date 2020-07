Der Projektenwtickler Goldbeck Solar baut einen Photovoltaikpark mit 76 Megawatt in einem ehemaligen Kies- und Sandbergwerk in Mecklenburg-Vorpommern. Auftraggeber sind Wemag und Sentus. Goldbeck Solar realisiert einen PV-Park in Zietzlitz für den Schweriner Energieversorger Wemag und das Berliner Finanzierungsunternehmen Sentus. Wie Goldbeck mitteilte, erfolgte der Spatenstich Anfang Juli. Das Projekt mit dem Namen Balder 01 in Mecklenburg-Vorpommern soll im nächsten halben Jahr fertiggestellt ...

