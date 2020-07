Im vergangenen Jahr haben die Bauinvestitionen praktisch auf Vorjahresniveau stagniert.Neuenburg - Im vergangenen Jahr haben die Bauinvestitionen praktisch auf Vorjahresniveau stagniert. Sie nahmen gegenüber 2018 um 0,2 Prozent zu. Anstatt Gebäude neu zu bauen, investierten die Auftraggeber mehr Geld in Umbauten und Erweiterungen. Sowohl private Auftraggeber als auch Bund, Kantone und Gemeinden haben 2019 mehr in den Umbau von Gebäuden investiert als in den Neubau.

Den vollständigen Artikel lesen ...