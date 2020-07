Die Serienproduktion der ebenfalls noch jungen 550-Watt-Solarmodule will der chinesische Photovoltaik-Hersteller noch im vierten Quartal starten. Doch bei der Entwicklung ist Trina Solar schon bei bis zu 600 Watt Leistung angekommen.Es ist noch kein halbes Jahr her, da stellte Trina Solar seine neue Serie "Vertex" mit Solarmodulen mit mehr als 500 Watt Leistung vor und begann mit einer Pilotfertigung. Am Montag verkündete das chinesische Photovoltaik-Unternehmen es habe zwei Module der nächsten Generation mit einer Ausgangsleistung von bis zu 600 Watt entwickelt. Die neuen Modelle, die ebenfalls ...

