Der EuroStoxx50 als Leitindex der Eurozone steigt am Montag um 0,68 Prozent auf 3388,34 Punkte.Paris - Europas Börsen haben einen erfreulichen Start in die neue Woche hingelegt. Die verhaltene Hoffnung auf eine Einigung beim Brüsseler Sondergipfel einerseits und auf einen Corona-Impfstoff andererseits stützten die Kurse. Der EuroStoxx50 als Leitindex der Eurozone stieg am Montag um 0,68 Prozent auf 3388,34 Punkte. Allerdings verpasste der Index damit erneut den Sprung über die Hürde bei...

