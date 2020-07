Die Branchenübergreifende Vereinigung für Zitronen und Grapefruit AILIMPO berichtete am Montag, dass jüngst eine neue Woll- oder Schmierlaus entdeckt wurde. Der wissenschaftliche Name ist Pulvinaria polygonata, die gemeinhin in anderen Teilen der Welt als "Zitrus- oder Mango-Wolllaus" bezeichnet wird. Sie wurde auf einem Mandarinenfeld in Mirador (San Javier) gefunden....

Den vollständigen Artikel lesen ...