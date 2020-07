Die Raschheit der Weiterentwicklung in der Produktion und vor allem die Tiefe sind sehr oft von einer subjektiven Betrachtung behaftet. So auch beim Begriff der Integrierten Produktion. Irgendwann um 1970 wurde in Europa der Begriff erstmals begründet. Ich kann mich noch gut an die Anfänge erinnern. Kein Mensch konnte mit dem Begriff etwas anfangen. Erst durch umfangreiche...

Den vollständigen Artikel lesen ...