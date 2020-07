Wie bereits im vierten Quartal der Gruppe bekannt wurde, gehört der Computerzubehör-Hersteller zu den Profiteuren der Coronakrise.Apples - Logitech ist im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 (per Ende Juni) stark gewachsen. Zudem fiel der Gewinn höher aus als erwartet. Aus diesem Grund hat das Unternehmen seine Ziele für das laufende Jahr angepasst. Gemäss einer am Dienstag veröffentlichten Meldung wies die Gruppe für April bis Juni einen Umsatz von 791,9 Millionen Dollar aus, was einem Anstieg um 23 Prozent gegenüber...

Den vollständigen Artikel lesen ...