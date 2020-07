Siemens Healthineers ISIN: DE000SHL1006 hatte im Mai ein Allzeithoch bei 47,265 Euro markiert und danach begann ein Abstieg bis 40,72 Euro im Juli. Möglicherweise ist die Korrektur jetzt beendet und die Aufwärtsbewegung wird wieder aufgenommen, sodass sogar in nächster Zeit ein neues Hoch ausgebildet werden kann. Ein interessantes Ziel könnte in diesem Zusammenhang die 50-Euro-Marke sein. Die am Montag veröffentlichten Quartalszahlen des niederländischen ...

