Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Marktbericht 2. Quartal 2020

Wir stehen nun am Anfang eines mehrjährigen neuen Wirtschaftszyklus, schrieben wir in unse-rem letzten Marktbericht. Die Kapitalmärkte haben seitdem stark zugelegt und notieren in den USA knapp unter und teilweise über ihren all-time-highs. Wir haben bei einem Dax-Level von 10.200 Punkten unsere Aktienquote auf 35% maximal angehoben. Die Kapitalmärkte drücken mit ihrem steten Anstieg der letzten Wochen eine sehr klare Erwartung an eine V-förmige Erholung der Weltwirtschaft aus.

Die Weltwirtschaft startet nach Corona wieder durch und steigende Aktienkurse signalisieren, dass der Motor zügig wieder volle Fahrt aufnehmen wird. Die immer wieder aufflammenden Sorgen vor einer zweiten spontanen oder erst im Herbst/Winter folgenden zweiten Welle kommen durch Erwartungen an eine Abschwächung aufgrund Mutation und/oder bis dahin entwickelter Impfstoffe und/oder eine Massenimmunisierung zügig zum Erliegen.

Zunehmend führen Sorgen um den schon vor Corona bekannten Handelskonflikt zwischen den USA und China für mehr Beachtung an den Märkten. Allerdings wird dieser Konflikt sicherlich bis hinter die nächsten US-Präsidentenwahlen am 3. November 2020 von beiden Seiten gezogen werden.

Wir erwarten für die nächsten zwei bis drei Jahre deutlich steigende Aktienkurse - die aber durchaus immer wieder von Rücksetzern mit 10-15% durchzogen werden könnten. Diese sollten zum weiteren Aufbau von Aktien genutzt werden, sofern die maximalen Aktienquoten noch nicht erreicht sind. Das Übersteigen der bisherigen all-time-highs (auch in Europa) wird lediglich eine Frage der Zeit sein...



"Marktbericht 2. Quartal 2020"





Finden Sie hier Informationen zu den Vermögensverwaltenden Fonds und Produkten von Alpine Trust.