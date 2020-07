Gold und Silber profitieren schon seit einiger Zeit von mehreren Faktoren, darunter die grosse Ungewissheit über den Fortgang der Corona-Krise.London - Der Silberpreis ist am Dienstag erstmals seit knapp vier Jahren über die runde Marke von 20 US-Dollar gestiegen. In der Spitze kostete eine Feinunze (31,1 Gramm) des Edelmetalls am frühen Morgen 20,43 US-Dollar. Das ist der höchste Stand seit September 2016. Auch der Goldpreise legte weiter zu und stieg mit rund 1821 Dollar auf einen Höchststand seit dem Jahr 2011. Damals hatte Gold sein...

