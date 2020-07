FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.07.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES BABCOCK INT. TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') TARGET 347(419)P - CITIGROUP CUTS ANTOFAGASTA TO 'NEUTRAL' ('BUY') - CITIGROUP CUTS BHP GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 1800 PENCE - CITIGROUP RAISES FRESNILLO PLC TO 'BUY' ('NEUTRAL') - CITIGROUP RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 700 (620) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 2000 (1800) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS FORTERRA PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 194 (233) PENCE - JEFFERIES CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 185 (212) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS POLYPIPE PRICE TARGET TO 519 (576) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES GAMMA PRICE TARGET TO 1400 (1280) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES VERONA PHARMA PRICE TARGET TO 170 (150) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES PREMIER OIL TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 50 (35) PENCE - CITIGROUP CUTS ANTOFAGASTA TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 1130 (1050) PENCE - CITIGROUP RAISES FRESNILLO TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 1250 (700) PENCE



