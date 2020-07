Die Einigung der EU-Staaten auf ein Hilfspaket zur Bewältigung der Corona-Wirtschaftskrise hat am Dienstag Europas Börsen angetrieben.Paris / London - Die Einigung der EU-Staaten auf ein Hilfspaket zur Bewältigung der Corona-Wirtschaftskrise hat am Dienstag Europas Börsen angetrieben. Zwar endeten die viertägigen Verhandlungen mit einem Kompromiss, doch am Ende stand das grösste Haushalts- und Finanzpaket der EU-Geschichte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann am späten Vormittag 1,63 Prozent auf 3443,42 Punkte.

