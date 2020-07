Die Messe Frankfurt betont die Wichtigkeit der ISH für die weltweite Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikbranche. Sie will die Veranstaltung definitiv austragen. Die ISH als weltweite Leitmesse der SHK-Branche soll 2021 definitiv stattfinden. Das betont die Geschäftsführung der Messe Frankfurt in einem offenen Brief an die Branche. Sie sei von von der wirtschaftlichen Relevanz von Messen überzeugt - allen voran der ISH - und werde alles tun, um die wirtschaftliche Erholung zu unterstützen. Messen ...

