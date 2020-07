95.811 Euro haben wir als Gesamtwert aus Cash und u.a. Wertpapieren aktuell ausgeworfen, bezogen auf den Jahresstartwert von 107.500 ist dies ein Minus von 10,87 Prozent. Unser wikifolio Stockpicking Österreich (grösste Position im Depot), liegt so: DE000LS9BHW2: +1.15% vs. last gabb, -18.82% ytd, +32.40% seit Start 2013 . Wie in der Depotansicht dargestellt, habe ich gestern den Stay Low Schein auf den DAX bei 13.000 verloren, die Fehleinschätzung von mir war, dass der Spread zwischen ATX und DAX nicht mehr weiter aufgeht, doch er ist nun auf 26 Prozentpunkte gestiegen. Insgesamt hat sich mein Depot gehalten, weil die Wiener Picks gut funktionieren. ATX ( Akt. Indikation: 2362,80 /2363,00, 2,22%)DAX ( Akt. Indikation: 13312,00 /13312,00, 2,03%) Trotzdem habe ich ...

