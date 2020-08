Die UOB Group bewertet die jüngste zinspolitische Entscheidung der Bank of Thailand. Wichtige Zitate "Die Bank of Thailand (BOT) hielt ihren Leitzins zum zweiten Mal in Folge unverändert bei 0,50%. Das letzte Mal machte sie einen Schritt, als der Referenzzinssatz im Mai um 25 Basispunkte gesenkt wurde. Die Entscheidung, den Leitzins unverändert beizubehalten, ...

