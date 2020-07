Die derzeit verwendete Elektrolytflüssigkeit erschwert das Recycling ausgedienter Akkus. Die Schweizer Forscher arbeiten an Materialien, mit denen sich Batterien kostengünstiger wiederverwerten lassen. Auch die Fertigung soll damit billiger werden.Kobalt gilt als Problemstoff der Lithium-Ionen-Batterien: Das Kathodenmaterial ist teuer und zudem oftmals fragwürdiger Herkunft. Doch auch das in den Elektrolyten enthaltene Hexafluorophosphat (PF6-), ein Fluorsalz, ist nicht ohne. Zwar hält es die Batterie langfristig stabil und ermöglicht hohe Zellspannungen. Im Kontakt mit Wasser oder an feuchter ...

