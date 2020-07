Abwehrspieler Daniel Brosinski bleibt Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 zwei weitere Jahre erhalten. Das teilte der Verein am Dienstag mit.



"Daniel Brosinski hat bei uns über viele Jahre seinen Wert in der Bundesliga unter Beweis gestellt. Er verfügt über immense Erfahrung, ist topfit und auf dem Platz immer wieder bereit, sich für Mainz 05 zu zerreißen. Deshalb freuen wir uns, dass Brosi Mainz 05 noch zwei weitere Jahre verstärkt", sagte 05-Sportvorstand Rouven Schröder. Er freue sich, dass er weiterhin ein Teil von Mainz 05 sein werde, sagte der Spieler selbst zu der Verlängerung.



"Ich fühle mich sehr wohl und bin hier sportlich heimisch geworden über die vergangenen sechs Jahre. Gemeinsam haben wir viel erlebt, viele Schlachten geschlagen und viele Siege und Momente gefeiert. Natürlich werde ich auch in den nächsten zwei Jahren immer das Bestmögliche für unser Team und unsere Fans geben, auf dem Platz und daneben", so der 32-Jährige.

