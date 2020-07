Ganz unbeschadet kam der Aromen- und Duftstoffhersteller aber nicht davon und verlor im zweiten Quartal an Dynamik.Genf - Givaudan trotzt als Zulieferer für Artikel des täglichen Bedarf der Coronakrise. Der Aromen- und Duftstoffhersteller ist im ersten Halbjahr 2020 wächst weiter gewachsen und steigerte den Gewinn. Gänzlich unbeschadet kamen die Genfer aber nicht davon: Deutliche Einbussen gab es in der stark vom Reisedetailhandel abhängigen Luxusparfümerie. In konkreten Zahlen ausgedrückt steigerte Givaudan...

Den vollständigen Artikel lesen ...