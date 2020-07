FDP-Chef Christian Lindner hat sich zufrieden mit dem Kompromiss gezeigt, der auf dem EU-Gipfel gefunden wurde. Der Deal sei "besser als die Vorschläge, die in der vergangenen Woche diskutiert worden sind", sagte Lindner am Dienstag der "Bild".



Dies sei "insbesondere ein Verdienst des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte" und der sogenannten "Sparsamen Vier". Dank des Einsatzes von Rutte sei ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen Zuschüssen und Krediten erreicht sowie strengere Auszahlungsbedingungen durchgesetzt worden. Lindner lobte auch die Betonung der Rechtsstaatlichkeit im EU-Kompromiss: "Man kann nicht nur europäisches Geld nehmen wollen, man muss sich auch an europäische Werte halten." Der FDP-Chef übt jedoch deutliche Kritik an der Bundesregierung: "Herr Rutte als liberaler Niederländer vertritt heute deutsche Interessen, deutsches Bestehen auf Regeln sehr viel stärker als die Bundesregierung selbst. Mark Rutte ist der Nachfolger von Wolfgang Schäuble in Europa", so der Liberale.

