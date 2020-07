Die Pilzsaison für frische Pilze ist jetzt in vollem Gange. Trotz der Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach frischen Pfifferlingen und auch Steinpilzen bei Groß- und Einzelhandel groß, wie Bayer. Pilze & Waldfrüchte Uwe Niklas GmbH berichtet. Pfifferlingen & Co. Foto © Bayer. Pilze & Waldfrüchte Die Pfifferling-Saison welche am Balkan beginnt, hat...

Den vollständigen Artikel lesen ...