Die brasilianischen Exporte an die wichtigsten Ziele während der Coronavirus-Pandemie verringerten ihre Lieferungen an die EU in der ersten Hälfte. Allerdings wurden benachbarte Länder zu einer guten Alternative, um in diesem Zeitraum zu exportieren. Die Lieferungen nach Argentinien sind um fast 60% gestiegen. Bildquelle: Shutterstock.com Das wurde von Secex (Sekretariat...

Den vollständigen Artikel lesen ...