- BERENBERG RAISES EASYJET TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 800 (850) PENCE - CITIGROUP RAISES INDIVIOR PLC PRICE TARGET TO 85 (45) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 255 (224) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 7500 (7000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 949 (1000) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 300 (270) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PAGEGROUP PRICE TARGET TO 450 (460) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES DECHRA PHARMACEUTICA PRICE TARGET TO 3515 (3185) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES STHREE PRICE TARGET TO 360 (340) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 1870 (1950) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES EVRAZ PRICE TARGET TO 330 (300) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS MEARS GROUP PRICE TARGET TO 150 (175) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS ST. MODWEN PROPERTIES PRICE TARGET TO 450 (485) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 1700 (1750) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - PEEL HUNT CUTS MEARS GROUP PRICE TARGET TO 275 (450) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS TALK TALK TELECOM PRICE TARGET TO 80 (87) PENCE - 'NEUTRAL'



- GOLDMAN RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 581 (557) PENCE - 'BUY'



