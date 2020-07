Der EuroStoxx50 verliert am Mittwochvormittag bislang 0,97 Prozent auf 3372,26 Punkte.Paris - An den europäischen Aktienmärkten hat sich zur Wochenmitte die jüngste Begeisterung über das grösste Haushalts- und Finanzpaket in der Geschichte der EU gelegt. Der EuroStoxx50 verlor am Mittwochvormittag bislang 0,97 Prozent auf 3372,26 Punkte. Am Vortag hatte der Leitindex der Eurzone den höchsten Stand seit Ende Februar erreicht, im späten Handel waren die Gewinne aber bereits...

