Allein der Wachstumsfonds Bayern beteiligte sich in der Serie-B-Finanzierungsrunde mit einem Volumen von gut sechs Millionen Euro an dem Münchner Hersteller von Vanadium-Redox-Flow-Heimspeichern. Voltstorage will sein Wachstum mit dem frischen Kapital beschleunigen und in zwei Jahren zum führenden Anbieter lithium-freier Speichersysteme werden.In einer Serie-B-Finanzierungsrunde mit einem Volumen von mehr als sechs Millionen Euro haben sich der Wachstumsfonds Bayern, der belgische Lead-Investor Korys und Co-Investor EIT Innoenergy an Voltstorage beteiligt. Daneben hätten auch die Bestandsinvestoren ...

