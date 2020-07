Der Epidemiologe Timo Ulrichs hält es für möglich, dass Schulen wieder den normalen Präsenzunterricht fortführen. "Wenn die epidemiologische Lage weiterhin so stabil bleibt, dann sind alle Voraussetzungen für die Wiederaufnahme des Regelbetriebs in Schulen geschaffen", sagte er dem Nachrichtenportal Watson.



"Und das ist auch aus Sicht der Schülerinnen und Schüler sehr notwendig." Wer allerdings glaubt, dass Regelbetrieb nun bedeutet, alles werde wieder genauso wie vor Corona-Zeiten, täuscht sich: Laut Ulrichs werden "zwar alle Klassen wieder vor Ort unterrichtet werden, jedoch unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln". Und diese Regeln gelten nicht nur für den Unterricht selbst, sondern betreffen auch die Pausenzeiten, das Verhalten auf den Gängen beim Wechseln der Klassenräume sowie Schulwege. "Dazu muss jede Schule ein Konzept entwickeln, damit dies auch gut durchgeführt werden kann", sagte der Epidemiologe.



Vorsicht geboten wird allerdings bei bestimmten Fächern sein: "Sportunterricht sollte besser so weit wie möglich im Freien stattfinden", so Ulrichs. Außerdem: "Gemeinsames Singen sollte auch unterbleiben." Alle anderen Fächer könnten unter Beachtung der Hygienebestimmungen unterrichtet werden.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de