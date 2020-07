Mit einem Minus von deutlich über 400 Jobs soll der Standort am Flughafen Zürich am stärksten betroffen sein.Zürich - Der Flugzeugtechnik-Dienstleister SR Technics plant Medienberichten zufolge einen Stellenabbau im grösseren Umfang. Im Rahmen der in der vergangenen Woche angekündigten Restrukturierung sollen rund 500 Stellen gestrichen werden, wie die Tamedia-Zeitungen (u. a. Tages-Anzeiger) am Mittwoch unter Berufung auf informierte Kreise berichten. Mit einem Minus von deutlich über 400 Jobs sei der...

Den vollständigen Artikel lesen ...