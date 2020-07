Insgesamt sieht der Stromabnahmevertrag einen Lieferumfang von 100 Gigawattstunden Solarstrom in den kommenden zehn Jahren vor. Enovos hat die Menge bereits an Kunden verkauft.Enovos Deutschland hat mit Solar-Konzept einen Stromabnahmevertrag (PPA) mit einer Laufzeit von zehn Jahren und einem Lieferumfang von 100 Gigawattstunden geschlossen. Der Solarstrom stammt aus einer 20 Megawatt Photovoltaik-Anlage, die Solar-Konzept derzeit im bayerischen Tambach projektiert und baut, wie Enovos am Mittwoch veröffentlichte. Die Hälfte des dort erzeugten Solarstroms werde demnach über den PPA vermarktet. ...

