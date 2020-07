Die Gold-Silber-Ratio ist massiv unter Druck geraten und hat den seit 2011 bis 2020 etablierten Aufwärtstrend erodiert, so Karen Jones, Technische Analystin bei der Commerzbank. Sie sieht weitere Verluste in den kommenden Wochen in Richtung der Glättung der letzten 200 Wochen bei 82,34. Wichtige Zitate "Die Gold-Silber-Ratio wurde aggessiv verkauft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...