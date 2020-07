Der EuroStoxx50 verliert 1,02 Prozent auf 3370,76 Punkte.Paris - Die immer mehr zunehmenden Spannungen zwischen den Grossmächten USA und China haben die Anleger an Europas Aktienmärkten am Mittwoch sichtlich Nerven gekostet. Die Kurse traten auf breiter Front den Rückzug an. Der EuroStoxx50 verlor 1,02 Prozent auf 3370,76 Punkte. Am Vortag war das Börsenbarometer noch auf den höchsten Stand seit Ende Februar gestiegen. Die USA haben die Schliessung des...

