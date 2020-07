Der spanische Export von Obst und Gemüse sank im Mai um 16% in der Menge und 5% im Wert im Vergleich mit dem gleichen Monat des Vorjahres auf insgesamt 1 Million Tonnen und 1.426 Millionen EUR, so die Daten von dem Amt für Zölle und Verbrauchsteuern. Bildquelle: Shutterstock.com Wie von FEPEX berichtet, kam dies weitestgehend durch den Anstieg des Konsums in dem nationalen...

