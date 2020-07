Mikron ist im ersten Halbjahr 2020 nach deutlichen Umsatzeinbussen in die roten Zahlen gerutscht.Biel - Mikron ist im ersten Halbjahr 2020 nach deutlichen Umsatzeinbussen in die roten Zahlen gerutscht. Geprägt war das Semester sowohl vom Coronavirus als auch vom beschleunigten Wandel in der Automobilindustrie. Nun wird ein Restrukturierungsprogramm verbunden mit einem Personalabbau gestartet. Der Umsatz der Gruppe sank in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahr um knapp einen...

Den vollständigen Artikel lesen ...