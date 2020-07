FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS GVC HOLDING PRICE TARGET TO 1000 (1050) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PREMIER OIL PRICE TARGET TO 22 (15) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1100 (1170) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES TEAM17 PRICE TARGET TO 650 (550) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS RBS TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 140 (175) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 130 (125) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES DAILY MAIL PRICE TARGET TO 718 (708) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES LLOYDS TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 40 PENCE - CS RAISES STANDARD CHARTERED TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM') - TARGET 480 (395) P - GOLDMAN RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1440 (1220) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES RENISHAW PRICE TARGET TO 4200 (3300) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1536 (1483) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ELEMENTIS PRICE TARGET TO 75 (55) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES SIG PRICE TARGET TO 35 (34) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 410 (415) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES G4S PRICE TARGET TO 160 (125) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 5290 (5100) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES BREWIN DOLPHIN HLDGS PRICE TARGET TO 350 (330) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 271 (222) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 131 (145) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1250 (1230) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 165 (155) PENCE - 'BUY'



