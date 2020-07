Im Jahr 2018 gab es in Deutschland 304.000 Arbeitsplätze in den erneuerbaren Energien. Das geht aus Zahlen des Umweltbundesamtes hervor. Seit einigen Jahren geht die Zahl der Beschäftigten in den erneuerbaren Energien aber zurück, was zunächst am Einbruch der Photovoltaik und aktuell am der schlechten Lage der Windenergie liegt. Laut aktuellen Informationen vom Umweltbundesamt gab es rund 304.400 Arbeitsplätze in den erneuerbaren Energien im Jahr 2018. Langfristig betrachtet hat sich die Anzahl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...