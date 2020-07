Die gesellschaftlichen und politischen Anforderungen an Entscheidungsträger steigen immer weiter. Wer als Unternehmenslenker heutzutage einen kühlen Kopf bewahren will, braucht daher einen starken inneren Kompass. Gerade Philosophen können dabei helfen, eine gesunde und selbstkritische Geisteshaltung zu entwickeln und so zu einer besseren Führungskraft zu werden.Was haben PayPal-Mitgründer Peter Thiel, der ehemalige Google-Engineer Damon Horowitz und LinkedIn-Mitgründer Reid Hoffman gemeinsam? Alle genannten Personen sind erfolgreiche Unternehmer und glänzen mit Führungskraft. Darüber hinaus haben sie alle Philosophie studiert und sind der Meinung, dass das Wissen aus diesem Fach maßgeblich für ihren Erfolg gesorgt hat. Wer ein guter und erfolgreicher Chef sein will, braucht keine Management-Ratgeber, die es in tausendfacher Ausführung im Netz zu finden gibt. Denn die Frage, welche Qualitäten eine gute Führungspersönlichkeit braucht, wurde schon vor Jahrtausenden gestellt - und auch beantwortet. So widmete sich etwa Platon, der "Vater der Philosophie", ausführlich in seinen Werken der Frage, was denn nun eine gute Führungskraft ausmache.Ein Blick in die Geschichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...