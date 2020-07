Baywa re und Groenleven haben ein spezielles monokristalline Solarmodule für fünf Agro-Photovoltaik-Pilotprojekte entwickelt, die sie in den Niederlanden realisieren. Sie testen dabei wetterresistente 240 Watt Glas-Glas-Module mit verschiedenen Transparenzgraden.von pv magazine International (mit zusätzlichem Bildmaterial) BayWa re und dessen Tochtergesellschaft Groenleven bauen in den Niederlanden fünf Agro-Photovoltaik-Pilotprojekte auf, in denen sie fünf verschiedene Kulturpflanzenarten testen: Blaubeeren, rote Johannisbeeren, Himbeeren, Erdbeeren und Brombeeren. Das größte der Projekte - eine ...

