Die Quartalsberichte einiger namhafter US-Konzerne wie Microsoft, Dow Inc und American Airlines sind am Donnerstag bei den Anlegern nicht gut angekommen.New York - Die Quartalsberichte einiger namhafter US-Konzerne wie Microsoft, Dow Inc und American Airlines sind am Donnerstag bei den Anlegern nicht gut angekommen. Das lastete auch auf dem Gesamtmarkt: Der Leitindex Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,15 Prozent auf 26'964 Punkte nach. Damit setzte sich das Auf und Ab des Dow unterhalb von 27'000 Punkten der vergangenen Tage fort.

