Mit der Mindful App können Besucherlisten in Nachtclubs und Bars digital, einfach und sicher erhoben werden.Zürich - Damit Superspreader in Clubs nicht zu einer 2. Corona-Welle führen, müssen die Betreiber detaillierte Besucherlisten führen. Mit der Mindful App können diese Daten digital, einfach und sicher erhoben werden. Durch den ti&m ID-Check lassen sich Besucher mittels ID-Check und Gesichts-Scan zweifelsfrei verifizieren. In Nachtclubs und Bars haben sogenannte Superspreader in der letzten Zeit zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...