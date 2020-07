Die abgesenkte Mehrwertsteuer und der erhöhte Umweltbonus sorgen laut dem Verband der Automobilindustrie (VDA) für eine hohe Nachfrage nach Elektro-Autos. "Die ab 1. Juli 2020 für sechs Monate abgesenkte Mehrwertsteuer und der deutlich erhöht Umweltbonus sorgen bei E-Autos für eine weiter steigende Nachfrage", sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben).



"Beide Maßnahmen sind wichtige Instrumente, um die Erneuerung der Fahrzeugflotte durch klima- und umweltfreundliche Elektrofahrzeuge zu unterstützen", so Müller. Die deutsche Autoindustrie habe im Juni ihren Marktanteil bei Elektroautos von 46 auf 67 Prozent ausbauen können. "Das zeigt: Die Modelloffensive der deutschen Hersteller ist in vollem Gange", sagte Müller. Zugleich machte sie Druck beim Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur: "Nur auf Basis einer ausreichenden Ladeinfrastruktur werden sich die Elektroautos flächendeckend am Markt durchsetzen können", sagte sie.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de