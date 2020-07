Die deutsche Einzelhandelskette war ein großer Einflussfaktor für nationale Exporte. Während des Finanzjahres 2019 belief sich der Beitrag von Lidl zwischen März 2019 und Februar 2020 auf rund 150 Millionen EUR an nationalen Produkten in dem Exportmarkt, wobei 228 portugiesische Produkte von 85 Anbietern 27 europäische Länder von den 32 erreichten, in denen Lidl...

