Deutsche Abladungen dominierten. Polnische Anlieferungen trafen in Berlin, belgische in Köln und niederländische in Frankfurt und Köln in sporadischen Mengen auf. Die Verfügbarkeit der einheimischen Partien fiel nicht reichlich aus. Der Bedarf konnte punktuell nur knapp gedeckt werden. Bildquelle: Shutterstock.com In Berlin zogen die Notierungen daraufhin an, ungeachtet der...

Den vollständigen Artikel lesen ...