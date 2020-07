Für den Verbreitungsplan 2019/20 startete der International Nut and Dried Fruit Council (INC) die Kampagne "Nutfruit Power", um Nüsse und Trockenfrüchte als eine starke Zutat zum Frühstück zu fördern und zu positionieren. Indem Nüsse und Trockenfrüchte am Morgen gegessen werden, können sie dem Verbraucher einen starken Schwung angesichts...

Den vollständigen Artikel lesen ...