Die Beteiligungsgesellschaft hat von den deutlichen Kursavancen im Biotechsektor profitiert.Küsnacht - Die Beteiligungsgesellschaft BB Biotech hat im zweiten Quartal 2020 von den deutlichen Kursavancen im Biotechsektor profitiert und einen Milliardengewinn erzielt. Auch für das erste Halbjahr ergibt sich damit ein Plus, wie die Gesellschaft am Freitag mitteilte. In Zeiten der Coronakrise hätten sich Anlagen in Biotechnologieaktienmärkte als ausgesprochen widerstandfähig erwiesen...

Den vollständigen Artikel lesen ...