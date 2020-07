Der Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler hat im ersten Halbjahr 2020 durch die Covid-19-Pandemie schwere Einbussen hinnehmen müssen, die jedoch weniger gravierend ausfielen als von den Analysten befürchtet.Ebikon - Der Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler hat im ersten Halbjahr 2020 durch die Covid-19-Pandemie schwere Einbussen hinnehmen müssen, die jedoch weniger gravierend ausfielen als von den Analysten befürchtet. Auftragseingang und Umsatz waren klar rückläufig und auch die Gewinnzahlen lagen deutlich unter dem Vorjahr. Das Unternehmen will Stellen abbauen und will in den kommenden zwei...

Den vollständigen Artikel lesen ...