Händler reduzierten ihre offenen Positionen an den Rohölterminmärkten am Donnerstag um mehr als 5.000Kontrakte, so die CME Group. Das Volumen kehrte stattdessen den vorherigen Rückgang um und stieg um etwa 156.300 Kontrakte. WTI Öl: Ein Test der 43 Dollar-Marke ist nicht ausgeschlossen Die Preise für das Barrel WTI sind am Donnerstag gesunken. Die ...

