FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.07.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 362 (391) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS JUST GROUP TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - TARGET 60 (66) PENCE - BARCLAYS CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 334 (350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS M&G TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TARGET 189 (202) PENCE - BARCLAYS CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1440 (1463) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RELX PRICE TARGET TO 2015 (2080) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PHOENIX TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - TARGET 793 (658) PENCE - BARCLAYS RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 800 (730) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES UNILEVER PLC TO 'OVERWEIGHT' (EW) - PRICE TARGET 5470 (4370) PENCE - BERENBERG CUTS ANGLO PACIFIC GROUP PRICE TARGET TO 170 (180) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES COMPUTACENTER PRICE TARGET TO 2450 (1700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4750 (4400) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES G4S PRICE TARGET TO 170 (160) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 550 (390) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 650 (580) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES SAGE GROUP PRICE TARGET TO 600 (525) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 5250 (4900) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 5300 (5600) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 6250 (6100) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES IP GROUP PRICE TARGET TO 95 (80) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 1600 (1300) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 770 (725) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TATE & LYLE PRICE TARGET TO 770 (725) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS GYM GROUP PRICE TARGET TO 255 (280) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES CVS GROUP PRICE TARGET TO 1230 (1130) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS ABCAM PRICE TARGET TO 1350 (1400) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS ANGLO PACIFIC GROUP PRICE TARGET TO 200 (210) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 1900 (1950) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES BAT PRICE TARGET TO 2700 (2600) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 1050 (830) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES CVS GROUP TO OUTPERFORM (SECTOR PERFORM) - TARGET 1280 (1070) PENCE - RBC RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2700 (2400) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 1800 (1700) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6300 (4900) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 3700 (3000) PENCE - 'UNDERPERFORM'



