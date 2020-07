Insgesamt 14 Durchsuchungsbeschlüsse in Bayern, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und Berlin wurden vollstreckt. Die Ermittlungen stehen im Zusammenhang mit dem Import von rund 480.000 Solarmodulen in den Jahren 2014 und 2015, wobei die damals bestehenden Anti-Dumping- und Anti-Subventionszölle sowie die Einfuhrumsatzsteuer von einer Münchner Firma umgangen worden sein könnten.Eine bundesweite Durchsuchungsaktion gab es am vergangenen Mittwoch wegen vermutlich falsch deklarierter Solarmodule aus China. Rund 100 Beamte durchsuchten in München, Stuttgart, Hamburg und Berlin Firmensitze und Privatwohnungen ...

