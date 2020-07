(Zusammenfassung)Ebikon (awp) - Schindler reagiert auf den Umsatzrückgang durch die Covid-19-Pandemie und will die Kosten senken. Beim Lift- und Rolltreppenhersteller sollen dabei in den nächsten zwei Jahren auch Stellen gestrichen werden. In der Schweiz könnten bis zu 200 Arbeitsplätze wegfallen."Der geplante Stellenabbau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...